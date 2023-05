AMMINISTRATIVE. CENTRODESTRA PIGLIATUTTO. DISFATTA A SINISTRA

Al voto nei comuni, sia ai ballottaggi che al rimo turno in Sicilia, affermazione del centrodestra che vince ovunque tranne che a Vicenza, dove Giacomo Possamai, sostenuto dal Pd e da quattro liste civiche, è stato eletto sindaco. Esulta il centrodestra. Elly Schlein convoca subito la segreteria nazionale: “E’ una sconfitta netta. Sono elezioni amministrative ma dimostrano che il vento a favore delle destre e’ ancora forte”, riconosce la leader dem. Anche Verdi e sinistra ammettono la sconfitta. Azione se la prende con il “populismo” di Pd e M5s. “Il centrodestra vince queste elezioni amministrative, conferma il suo consenso fra gli italiani, il suo radicamento, la sua forza”, commenta in un video la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ringrazia “tutti i cittadini che hanno scelto di accordare la loro fiducia al centrodestra, che hanno premiato il nostro buon governo, le nostra proposte, la nostra concretezza”.

In particolare Meloni sottolinea la vittoria ad Ancona. “Abbiamo ottenuto conferme importanti, e qualche vittoria che potrebbe definirsi storica, come ad Ancona, conferma del fatto che non esistono piu’ le roccaforti e che i cittadini sanno fare le loro scelte, valutando i programmi e le persone”, dice la premier. “E’ un risultato che ci incoraggia ad andare avanti e fare ancora meglio”, aggiunge. E rivolge gli “auguri di buon lavoro a tutti i sindaci che sono stati eletti”. E aggiunge: “Troverete il governo sempre al vostro fianco”.

