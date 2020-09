BERLUSCONI POSITIVO AL COVID. CON LUI ANCHE I FIGLI BARBARA E LUIGI

Silvio Berlusconi è positivo al Coronavirus. Il leader di FI “è asintomatico”, assicura Alberto Zangrillo, suo medico personale da più di 20 anni. “Continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto”, dicono dal suo staff. “Continuerò la campagna elettorale e a far sentire il mio sostegno a chi è sui territori”, dice lo stesso Berlusconi.” Purtroppo mi è successo anche questo ma continuo la battaglia – assicura – Sarò presente in campagna elettorale con interviste Tv e sui giornali e secondo le limitazioni imposte dalla mia positività al Coronavirus”.

E’ impossibile, spiegano da Arcore, capire come Berlusconi abbia contratto il virus, anche se è alla visita di Flavio Briatore – poi risultato positivo – nella sua villa in Sardegna che corre subito il pensiero. “Berlusconi fa il tampone una volta a settimana ormai da diverso tempo. Ha visto Briatore il 13 e da allora ha fatto due tamponi a distanza di una settimana l’uno dall’altro e sono risultati negativi”, dicono da Arcore. In più, assicurano, Berlusconi “è sempre stato attentissimo” e in Sardegna come ad Arcore “sono entrate solo persone supercontrollate e che avevano fatto il tampone, eccezion fatta forse solo per Briatore, ma sono passati più di 15 giorni”. Gli auguri arrivano da tutte le forze politiche. Il primo è Nicola Zingaretti, che dal Covid ci è passato. “Voglio fare a Silvio Berlusconi gli auguri di una pronta guarigione a nome di tutta la comunità dei democratici. Combatterà con forza anche questa battaglia. A presto!”, scrive su Twitter il segretario Pd. A stretto giro arriva il sostegno degli alleati Matteo Salvini e Giorgia Meloni e dei parlamentari di FI, ma anche quello di Matteo Renzi e Luigi Di Maio. “Intasati”, assicurano, mail e social network. “Piano piano risponderà a tutti, come fa sempre”.

L’Aula di Montecitorio, facendo seguito alle parole del deputato di Liberi e Uguali, Federico Fornaro, ha tributato un applauso al Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. L’esponente di Leu ha rivolto al leader azzurro gli auguri di una pronta guarigione.

Anche Luigi e Barbara Berlusconi, due dei figli del presidente di Forza Italia, sono risultati positivi al tampone per il coronavirus. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha telefonato al leader di FI per fargli gli auguri di pronta guarigione.

