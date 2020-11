Biden sale alla Casa Bianca. E’ il 46esimo Presidente degli Stati Uniti

L’ex vicepresidente Joe Biden, candidato Democratico alla Casa Bianca, ha vinto le elezioni presidenziali battendo il presidente uscente Donald Trump. Dopo un lungo scrutinio è diventato il 46esimo presidente degli Stati Uniti balzando a 273 grandi elettori dopo l’assegnazione della Pennsylvania, secondo Ap e Cnn. Ap tuttavia aveva già assegnato al candidato democratico l’Arizona e quindi lo ha dichiarato eletto con 284 grandi elettori. In ogni caso, con o senza l’Arizona, Biden ha superato la soglia dei 270, che è il minimo per l’elezione alla presidenza Usa. L’annuncio è arrivato dopo che il vantaggio nello stato chiave della Pennsylvania, che assegna 20 grandi elettori, è arrivato a 30mila schede in più per Biden su Trump. Con la vittoria di Joe Biden, la senatrice Kamala Harris sarà la prima donna e la prima persona di colore a diventare vicepresidente degli Stati Uniti. Harris è la quarta donna a correre per in ticket per la presidenza dopo Geraldine Ferraro nel 1984, Sarah Palin nel 2008 e Hillary Clinton nel 2016, ma è anche la prima ad aver vinto.

Concerti di pentole e colpi di clacson a New York, pochi minuti dopo l’annuncio da parte dei media americani dell’elezione di Joe Biden come 46esimo presidente degli Stati Uniti. Video pubblicati sui social network mostrano la festa, cominciata con l’arrivo dei dati della Pennsylvania, lo Stato alla fine decisivo per il superamento da parte dello sfidante democratico di Donald Trump della soglia dei 270 “grandi elettori”.

“America, sono onorato che tu abbia scelto me per guidare il nostro grande Paese. Il lavoro che ci attende sara’ duro, ma vi prometto questo: saro’ un presidente per tutti gli americani, indipendentemente dal fatto che abbiate votato per me o no. Manterro’ la fede che avete riposto in me”. E’ il primo tweet del presidente eletto Joe Biden.

“Sono onorato per la fiducia che il popolo americano ha riposto in me e nella vicepresidente eletta Harris”, ha poi dichiarato Joe Biden. “Di fronte a ostacoli senza precedenti, ha votato un numero record di americani. Dimostrando ancora una volta che la democrazia batte nel profondo del cuore dell’America”, ha proseguito. “Con la campagna elettorale finita, è tempo di lasciarci alle spalle la rabbia e la dura retorica e unirci come nazione”.

“Queste elezioni sono molto di piu’ di Joe Biden o me. Riguarda l’anima dell’America e la nostra voglia di combattere per essa. Abbiamo molto lavoro davanti a noi. Iniziamo”. Lo scrive su Twitter Kamala Harris, vicepresidentessa degli Stati Uniti.

“Gli elettori hanno parlato e hanno scelto Joe Biden e Kamala Harris per essere i nostri prossimi presidente e vicepresidente. E’ un ticket che fa la storia, il ripudio di Trump e una nuova pagina per l’America. Grazie a tutti quelli che hanno consentito che questo accadesse. Avanti, insieme”, ha scritto su Twitter Hillary Clinton.

La fretta con cui il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, e i “media amici” stanno proclamando l’esito delle elezioni e’ un tentativo di nascondere la “verita’” sul reale andamento del voto. Lo dichiara il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in una nota diffusa dallo staff. “Sappiamo tutti perche’ Joe Biden si stia affrettando a fingersi vincitore, e perche’ i suoi alleati sui media stiano cercando in modo cosi’ convinto di aiutarlo: non vogliono che la verita’ sia rivelata”, si legge nella nota. “Il fatto e’ che le elezioni sono ben lungi dall’essere concluse. Joe Biden non e’ stato riconosciuto vincitore in nessuno degli Stati”, prosegue il documento che rimanda in particolare agli Stati “altamente contestati” che dovranno procedere a un riconteggio obbligatorio e a quelli in cui le contestazioni dei Repubblicani potrebbero incidere sul risultato finale. “A partire da lunedi’” i responsabili della campagna presidenziale porteranno “il nostro caso in tribunale perche’ si possa garantire il pieno rispetto delle leggi elettorali e che si riconosca il legittimo vincitore”. “Non mi fermero’ finche’ il popolo americano non avra’ il numero di voti onesti che merita e che la democrazia richiede”, ha aggiunto Trump. Secondo le proiezioni realizzate dai principali media statunitensi, Biden si e’ aggiudicato anche i venti grandi elettori della Pennsylvania, superando di almeno tre voti la quota utile (270) ad ottenere la presidenza.

Il democratico Joe Biden e’ il quarantaseiesimo presidente degli Stati Uniti d’America. Che si fosse o meno della scuola di pensiero che considerava l’Arizona ancora in bilico, i 20 voti della Pennsylvania fanno superare all’ex vice di Obama la quota magica di 270 nel collegio elettorale, portandolo alla Casa Bianca. Donald Trump si rifiuta’ pero’ di riconoscere la sconfitta e da lunedi’ iniziera’ a combattere in tribunale la battaglia per delle elezioni che continua a considerare “rubate”. La notizia ha raggiunto Biden mentre si trovava con la sua famiglia a Wilmington, nel Delaware. “Il lavoro che ci attende sara’ duro, ma vi prometto questo: saro’ un presidente per tutti gli americani, indipendentemente dal fatto che abbiate votato per me o no”, e’ stato il suo primo messaggio, affidato a Twitter. “Questa elezione riguarda molte piu’ cose che Joe Biden. Riguarda l’anima dell’America e la nostra volonta’ di combattere per essa. Abbiamo molto lavoro davanti a noi. Iniziamo”, e’ invece il tweet di Kamala Harris, vicepresidente eletta, prima donna e prima afroamericana a ricoprire questo ruolo. Il video in cui telefona a Biden e gli dice “ce l’abbiamo fatta, Joe!” e’ diventato subito virale. Il secondo messaggio di Biden, affidato a una nota, e’ un invito alla pacificazione nazionale: “Ora che la campagna e’ finita, e’ tempo di mettere da parte la rabbia e la retorica aspra alle nostre spalle e unirci come nazione. E’ tempo per l’America di unirsi e guarire. Noi siamo gli Stati Uniti d’America. E non c’e’ niente che non possiamo fare se lo facciamo insieme”. Trump non intende pero’ ammettere di aver perduto. A Washington la Casa Bianca e’ circondata da simpatizzanti democratici che festeggiano e manifestazioni di giubilo riempiono le strade delle grandi citta’. Il presidente uscente in mattinata aveva lasciato lo Studio Ovale per recarsi nel suo golf club privato a Sterling, in Virginia, ma continua a contestare il risultato: “Sappiamo tutti perche’ Joe Biden si stia affrettando a porsi falsamente come vincitore e perche’ i suoi alleati nei media stiano tanto cercando di aiutarlo: non vogliono che la verita’ venga rivelata”. “L’elezione e’ tutt’altro che finita”, mette in guardia il tycoon, che continua ad accusare Biden di aver vinto grazie a voti “fraudolenti, contraffatti o inoltrati da elettori interdetti o morti”. La linea e’ stata gia’ anticipata nei giorni scorsi e ribadita dai suoi avvocati, in una conferenza stampa a Filadelfia che curiosamente ha coinciso con i minuti in cui i media di tutto il mondo annunciavano la vittoria di Biden. Il team legale di Trump, guidato da Rudolph Giuliani, ha ribadito le accuse di questi giorni: Trump “ovviamente non riconoscera’ la sconfitta, dal momento che ci sono 600 mila schede in dubbio”, ha dichiarato l’ex sindaco di New York, lamentando che agli scrutatori Repubblicani non sarebbe stato concesso di esaminare i voti giunti per posta. Nel frattempo giungono le congratulazioni dei leader di tutto il mondo. Il primo e’ stato Justin Trudeau, che con Trump non aveva un rapporto proprio idilliaco. Con due tweet, praticamente in contemporanea, si sono congratulati Macron e Merkel. Il presidente francese invita ad “agire insieme”, Merkel parla di “amicizia insostituibile”. Dall’Italia, il presidente Sergio Mattarella, vede “un nuovo impulso al multilateralismo” e il premier Giuseppe Conte si dice “pronto a lavorare insieme”. Festeggia anche il commissario Ue, Paolo Gentiloni: “Mi sto abbracciando da solo”. “Gli elettori hanno ripudiato Trump”, dice l’ex first lady Hillary Clinton, mentre Barack Obama parla di una “vittoria storica”. La speaker della Camera, Nancy Pelosi, saluta una “nuova alba di speranza”. Bernie Sanders, leader della sinistra del partito, sconfitto alle primarie, chiede “un governo che lavori per tutti e non per pochi”. E il lavoro, come ha promesso Biden, iniziera’ dal contrasto all’epidemia di coronavirus, che vede negli Usa uno dei Paesi colpiti piu’ duramente. Gia’ lunedi’ dovrebbe nominare la ‘task force’ per cominciare a delineare la battaglia al virus.

Condividi la news Facebook

Twitter

E-mail

WhatsApp

Telegram