CARLO BONOMI DESIGNATO PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA

L’ELEZIONE CON IL VOTO DELL’ASSEMBLEA IL 20 MAGGIO

E’ Carlo Bonomi il presidente designato di Confindustria. Batte la concorrente Licia Mattioli. Per l’elezione definitiva andra’ ora al voto dell’assemblea privata prevista per il 20 maggio.

Carlo Bonomi, numero uno di Assolombarda, e’ stato designato presidente di Confindustria. L’ha spuntata su Licia Mattioli, piemontese e vice presidente uscente di via dell’Astronomia. Questo l’esito del voto online. Ora l’elezione definitiva avverra’ con l’assemblea privata prevista il 20 maggio.

Carlo Bonomi e’ nato a Crema, in provincia di Cremona, 53 anni fa. E’ stato eletto presidente di Assolombarda, la Confindustria di Milano Monza e Brianza, nel 2017. Oggi come allora Gianfelice Rocca e’ uno dei suoi sponsor principali, cosi’ come Marco Bonometti e Marco Tronchetti Provera. Come imprenditore guida la Synopo, societa’ del settore biomedicale, holding dentro cui si trova la Sidam, di cui e’ presidente, nata come piccola realta’ familiare a Mirandola (Modena) leader nella produzione di consumabili nella diagnostica per liquidi di contrasto, e BTC Medical Europe che produce consumabili utilizzati in oncologia ed emorecupero post operatorio. Il percorso professionale di Bonomi era iniziato in una multinazionale della diagnostica in vitro e proseguito ricoprendo incarichi in societa’ di ricerca pubbliche e private. Siede inoltre nei cda di Ocean e Marsupium. Da giugno 2017 e’ membro del Consiglio Generale di Aspen Institute Italia e del Consiglio di Amministrazione di ISPI (Istituto per gli studi di politica internazionale). Dal 2009 al 2017 ha ricoperto in Assolombarda, prima il ruolo di Consigliere Incaricato per Ricerca, Innovazione e Agenda Digitale e successivamente di Vicepresidente con delega a Credito e Finanza, Fisco, Organizzazione e Sviluppo.

Nel 2016 il Consiglio di Presidenza di Confindustria l’ha nominato Presidente del Gruppo Tecnico per il Fisco. E’ membro del Consiglio Generale di Confindustria e del Consiglio di Presidenza di Confindustria Lombardia. E’ impegnato in attivita’ con finalita’ solidaristiche. Dal gennaio 2018 ricopre la carica di Presidente di Cancro Primo Aiuto, Onlus con sede in Monza, che assiste gli ammalati e le loro famiglie.

