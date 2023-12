CONFINDUSTRIA. ‘E’ STAGNAZIONE, NEL QUARTO TRIMESTRE IL PIL È QUASI FERMO’ 

“L’inflazione è rientrata, ma l’economia è debole. Ancora dentro difficoltà industria e servizi”, “con qualche luce” per l’industria. E’ l’analisi del Centro studi di Confindustria con la nota mensile ‘congiuntura flash’. E’ una “fase di”. stagnazione», avvertono gli economisti di via dell’Astronomia. “Nel quarto trimestre il Pil italiano è stimato quasi fermo”, e “sia i servizi che l’industria restano deboli. Il rientro dell’inflazione aiuta, ma i tassi di interesse rimarranno ai massimi ancora per alcuni mesi e il credito è troppo caro”. Scambi mondiali e export italiano “mancano di vero slancio”. Pesa il costo di gas e di petrolio.

Secondo il Csc, 'l'Rtt indice (Csc-TeamSystem) ha continuato a ottobre a segnalazione una contrazione dell'attivita' nei servizi. Che a novembre si sarebbe molto moderata secondo il Pmi (a 49,5, da 47,7), ma potrebbe essere proseguita a giudicare dall'ulteriore erosione della fiducia delle imprese del settore. Industria: qualche luce". Il quarto trimestre, spiega ancora Confindustria, "si preannuncia tra luci e ombre per l'industria, dopo un terzo appena positivo (+0,2% il valore aggiunto, ma -2,1% tendenziale). A ottobre Rtt ha segnalato un fatturato in risalita, ma per decumulo scorte: -0,2% la produzione (-2% da inizio anno); meta' dei settori e' in calo (tessile -11,3% tendenziale), meta' cresce (farmaceutica +10,4%). Un novembre nella manifattura il Pmi e' sceso (44,4 da 44,9), ma la fiducia delle imprese mostra un recupero (96,6 da 96,1)".

