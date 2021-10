GOVERNO, MANOVRA DA 23 MILIARDI

Un taglio delle tasse di circa 8 miliardi, come anticipo della riforma fiscale, e un fondo da un miliardo per ridurre le bollette di luce e gas. Il rifinanziamento del reddito di cittadinanza e del superbonus ma solo per i condomini e per le case popolari. Mentre e’ ancora incerta quale sara’ la soluzione per il post quota 100 oggetto di trattativa con la Lega.Il governo ha dato il via libera al Documento programmatico di bilancio che contiene lo scheletro della manovra, che ha una base di partenza da 22-23 miliardi, pari a 1,2 punti di Pil, e sara’ finanziata con l’extra deficit, ovvero la differenza tra l’indebitamento a livello tendenziale (quindi a politiche invariate) che secondo le stime del governo si ridurra’ al 4,4% l’anno prossimo, e l’indebitamento programmatico fissato al 5,6% del Pil.

Per ora solo la griglia di numeri da inviare a Bruxelles nelle prossime ore, associata all’elenco delle misure che comporranno la legge di bilancio vera e propria che sara’ esaminata in una riunione successiva, forse alla fine della settimana, al rientro del premier Mario Draghi dal Consiglio europeo o direttamente quella dopo. Nei prossimi giorni dovrebbero essere convocate anche le parti sociali. Il ministro dell’Economia, Daniele Franco, presentando ai partiti di maggioranza il Dpb ha annunciato un intervento da 8 miliardi per il taglio delle tasse (Iv e Fi ne avevano chiesti 10) che sara’ concentrato sulla riduzione del cuneo fiscale. Confindustria preme per un alleggerimento dell’Irap che non si riduca a una semplice sostituzione del tributo regionale con un’addizionale all’Ires. Ma al momento appare difficile e l’intervento sull’Irap dovrebbe essere rinviato alla delega fiscale. Tra le ipotesi al vaglio c’e’ la cancellazione del contributo Cuaf, la cassa unica assegni familiari, che costa circa 2 miliardi ed e’ a carico dei datori di lavoro. Ma e’ una misura che si incrocia con l’introduzione dell’assegno unico. Bisognera’ infatti decidere se i datori di lavoro dovranno continuare a versare il contributo Cuaf destinato agli assegni al nucleo familiare oppure se queste risorse arriveranno da altrove. E il tutto dovra’ essere inquadrato all’interno della riforma dell’Irpef che impattera’ sul fisco familiare. L’obiettivo e’ di non penalizzare il ceto medio e di ridurre le tasse per le famiglie

Previsto anche il rinvio al 2023 della plastic tax e della sugar tax e il taglio dal 22% al 10% dell’Iva su prodotti assorbenti per l’igiene femminile.

Condividi la news Facebook

Twitter

E-mail

WhatsApp

Telegram