GOVERNO STANZIA 7,5 MILIARDI PER FAMIGLIE E IMPRESE

Sforamento del deficit di 6,3 miliardi. Conte: “L’Ue ci viene incontro, non ci sara’ distonia. La chiusura delle scuole una scelta difficile ma necessaria, aggiorneremo la decisione prima del 15 marzo”. Gualtieri: “Gia’ partita la lettera per Bruxelles”. D’Inca’: “La nuova data della consultazione sara’ decisa entro il 23 marzo”. Calendario ridotto alla Camera, seduta solo il mercoledi’. Il decreto andra’ in Aula ad aprile, l’11 marzo si vota lo scostamento di bilancio.

“E’ previsto che sia sentita la commissione Ue in questo iter a cui stiamo lavorando per creare questo scostamento rispetto agli obiettivi programmatici”. Un’operazione che “comporta anche un passaggio parlamentare perché si tratta di uno scostamento rispetto agli obiettivi programmatici di finanza pubblica”. Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

La chiusura delle scuole “non è stata una scelta facile, è una scelta complessa che il governo ha assunto con respnsabilità e consapevolezza dei disagi e delle difficoltà per le famiglie”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine del Consiglio dei ministri che ha deciso nuove misure economiche per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Parlando dei parere contrario del Comitato tecnico scientifico, Conte ha sottolineato che “anche gli scienziati non hanno evidenza scientifiche su un virus che è nuovo. E’ chiaro che anche loro hanno qualche difficoltà a dire quale è la misura giusta da adottare e in ogni caso non è che noi seguiamo alla lettera quello che ci dicono i comitati. Noi abbiamo una responsabilità politica, non valutiamo solo l’aspetto sanitario ma anche l’aspetto poltico”. In prossimita’ sulla scadenza, con un certo anticipo per evitare incertezza, torneremo a fare un aggiornamento. In questo momento non lo so neanche io, dobbiamo sempre ragionare sull’adeguatezza delle misure”, ha detto il presidente del Consiglio a chi gli chiedeva se ci sara’ un prolungamento della chiusura delle scuole dopo il 15 marzo.

Ho già fatto due incontri con le opposizioni, perché questo è un momento in cui il paese ha bisogno di unità, lo stiamo dicendo ai cittadini. Sarebbe controsenso non chiederlo a chi ha responsabilita sul piano politico” di “avere consapevolezza che siamo tutti sulla stessa barca, dobbiamo marciare tutti verso un comune obiettivo. Mi ha sorpreso l’uscita di questa mattina” di un esponente dell’opposione, “abbiamo anche commentato in Cdm, ci è parso un attacco inusuale, affermazioni molto gravi di cui rimango sorpreso”. Così il premier Giuseppe Conte, in sala stampa a Palazzo Chigi, risponde alle parole dei Giorgia Meloni, pur senza mai citarla. In questo momento si “ha bisogno di tutto il sistema Italia, altrimenti è difficile superare l’emergenza e rialzare la testa. Se ognuno non fa la sua parte, e mi riferisco anche a chi ha compiti di elevata responsabilità politica”, con “dichiarazioni contro il buon senso che non fanno bene al paese. Le stesse dichiarazioni, riportate anche all’estero, danneggiano l’immagine di un paese che vuole e deve rialzare la testa. E’ uno schiaffo non a me ma ai cittadini, chiamati a rispettare le regole e a rinunce, a fare piccoli ma anche grandi sacrifici. E’ uno schiaffo a loro nel momento in cuoi sono chiamati a raccolto in uno sforzo collettivo”.

Il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ospite de “L’aria che tira” su La7, in merito all’emergenza coronavirus, aveva detto: “Ho trovato scandaloso il comportamento del presidente del Consiglio. La responsabilita’ che io per prima ho cercato di dimostrare, non facendo l’opposizione tanto per farla, me la aspetto dal premier. Mi aspetto di avere un presidente del Consiglio che metta la nazione e la patria prima di se stesso, invece c’e’ stata bulimia comunicativa del Governo, Conte ha delle responsabilita’ gravissime nella confusione che si e’ creata.Per attaccare un governatore di un partito avversario Conte ha parlato di una falla nel sistema sanitario, e cosi’ siamo diventati gli untori d’Europa. Questo e’ un atteggiamento criminale verso l’Italia”.

“Abbiamo aggiornato gli obiettivi programmatici di finanza pubblica per far fronte all’emergenza economica del coronavirus, come e’ stato anticipato lo scostamento e’ di 7,5 miliardi. In termini di indebitamento si tratta di 6,35 miliardi. Realizzeremo misure per incrementare il lavoro del sistema sanitario nazionale, della protezione civile e delle forze dell’ordine, per aumentare le loro dotazioni e l’applicazione di politiche di contenimento”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri, insieme con il premier Giuseppe Conte. “Ci saranno poi misure che ci consentiranno di sostenere i redditi – ha spiegato -, il sostegno alle aziende dei territori e dei settori che subiscono un impatto diretto e indiretto del virus. Ci sara’ anche una misura per sostenere una moratoria dei crediti alle imprese da parte del sistema bancario”.

“La prima misura di sostegno all’economia e’ l’efficacia del contenimento del virus, questo richiede un clima di unita’ e collaborazione del paese, noi ascolteremo tutti nella preparazione del decreto e ci aspettiamo un sostegno molto largo in Parlamento per questa richiesta di scostamento” dal deficit programmato, ha detto il ministro dell’Economia. L’Italia, ha aggiunto, sta lavorando “anche sul fronte internazionale per definire una risposta concertata e coordinata a livello europeo, che utilizzi anche la leva fiscale dello stimolo di bilancio per rispondere in modo adeguato alle conseguenze economiche di questa emergenza”.

