I POSITIVI ASINTOMATICI NON SARANNO NEL CONTO DEI RICOVERI

I pazienti ricoverati in ospedale per cause diverse dal Covid che risultino positivi ai test per il virus SasrCoV2, ma asintomatici, qualora assegnati in isolamento al reparto di afferenza della patologia, dovrebbero essere conteggiati come “caso” Covid, ma non tra i ricoveri dell’Area Medica Covid, mantenendo pero’ il principio di separazione dei percorsi e di sicurezza dei pazienti. E’ quanto prevederebbe una nuova circolare del ministero della Salute dopo le sollecitazioni delle Regioni. ‘Nessun atto formale e’ stato disposto al momento. Fermo restando quanto riconosciuto ieri dall’Iss e’ ovviamente sempre aperta l’interlocuzione con le Regioni’, precisa il ministero.

Da giorni si fa fitto il pressing delle Regioni sul Governo per rivedere i parametri con cui vengono registrati i casi, con la Lombardia che ha annunciato lo strappo in avanti contando a parte, da lunedi’ prossimo, i ricoverati asintomatici. Sul primo punto, pero’, il ministero (e l’Iss, che ieri ha prodotto una nuova Faq proprio per chiarire la posizione) non sembra intenzionato a cedere: sul bollettino rimarranno tutti i positivi rilevati nelle 24 ore precedenti, a prescindere dalle loro condizioni e dai sintomi. Questo perche’, scrive l’Iss, “l’infezione da SARS-CoV-2 da’ una sintomatologia variegata e in evoluzione anche per la comparsa di nuove varianti virali che interagiscono in modo spesso diverso con il nostro organismo. Questo rende molto difficile riconoscere clinicamente un’infezione sintomatica da SARS-CoV-2 in assenza di una conferma di laboratorio.

L’incidenza settimanale dei casi di Covid a livello nazionale continua ad aumentare: 1988 ogni 100.000 abitanti nel periodo 7-13 gennaio, contro i 1669 precedenti (il livello piu’ alto in Valle d’Aosta, a 3087,3). Nel periodo 22 dicembre-4 gennaio 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici e’ stato invece pari a 1,56, in aumento rispetto alla settimana precedente (1,43). Lo evidenzia il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute, secondo il quale continua a crescere il tasso di occupazione in terapia intensiva, al 17,5% contro il 15,4% precedente (al primo posto le Marche col 28,2%), e quello di occupazione in aree mediche (dal 21,6% al 27,1%, punte del 53,5% in Valle d’Aosta.

In Italia il 3 gennaio scorso la variante Omicron era predominante, con una prevalenza stimata all’81%, con una variabilità regionale tra il 33% e il 100%, mentre la Delta era al 19% del campione esaminato. Sono questi i risultati definitivi dell’indagine rapida condotta dall’Iss e dal Ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler. Per l’indagine è stato chiesto ai laboratori delle Regioni e Province Autonome di selezionare dei sottocampioni di casi positivi e di sequenziare il genoma del virus. Il campione richiesto è stato scelto dalle Regioni/PPAA in maniera casuale fra i campioni positivi garantendo una certa rappresentatività geografica e, se possibile, per fasce di età diverse. In totale, hanno partecipato all’indagine tutte le Regioni/PPAA e complessivamente 120 laboratori regionali e il Laboratorio di Sanità Militare e sono stati sequenziati 2632 campioni.

