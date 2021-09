MATTARELLA AL SALONE DEL MOBILE,MOMENTO DI RILANCIO DEL PAESE

FRANCO, CRESCITA OLTRE LE STIME, DEBITO E DEFICIT MIGLIORANO CUNEO E IRPEF IN RIFORMA. GIORGETTI, INCENTIVI A CHI AIUTA. SCONTRO SUL REDDITO DI CITTADINANZA

Al via il Supersalone, edizione speciale del Salone del Mobile che segna la ripresa post pandemia. Ad inaugurarlo il presidente della Repubblica Mattarella, che ha espresso apprezzamento ed auguri. “Questa occasione, che raccoglie coraggio di impresa, creativita’ e cultura – ha detto il capo dello Stato -, e’ di straordinario significato in questo momento, per il rilancio e la ripresa del Paese”. Il presidente di Confindustria Bonomi: grazie a chi ci ha creduto fino in fondo, avete vinto la sfida e ora e’ il momento di guardare avanti.

Il ministro dell’Economia Daniele Franco, da Cernobbio, conferma la tendenza espansiva dell’economia, “Chiuderemo con un deficit e un debito un po’ migliori di quanto indicato nel Def”, questo perche’ “e’ in atto una ripresa intensa del Pil”, tale da non poter escludere una crescita a fine anno superiore al +5,8% previsto dall’ufficio parlamentare di bilancio. Per quanto riguarda gli interventi su cuneo e Irpef – ha detto – “credo che saranno centrali nella riforma fiscale”. Il ministro Giorgetti e’ pronto ad offrire alle aziende “piu’ incentivi a chi ci aiutera’ a risolvere i tavoli di crisi” non investendo all’estero “per evitare “fastidi e confusioni sindacali”.

Scontro sul Reddito di cittadinanza. Il leader 5S Conte parla di ‘misura di necessita” e apre a miglioramenti. Ma dalla leader di FdI Giorgia Meloni l’affondo: non crea sviluppo, e’ metadone di Stato: ‘ti mantengo nella tua condizione’, dice. La replica e’ del ministro del Lavoro Orlando: ‘Chi usa queste metafore probabilmente non si rende conto di che cosa e’ la poverta”. Cambiarlo ma non cancellarlo perche’ e’ misura contro la poverta’, anche per il segretario dem Letta, secondo cui per l’occupazione serve altro. Ma Salvini parla di errore e annuncia un emendamento alla manovra per destinare i fondi alle imprese.

