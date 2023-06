MELONI, MUSK E LE SFIDE DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

“Ho accolto con grande piacere a Palazzo Chigi Elon Musk. Un incontro molto proficuo e un momento di grande cordialita’ dove abbiamo affrontato alcuni temi cruciali: innovazione, opportunita’ e rischi dell’intelligenza artificiale, regole europee di mercato e natalita’”. Cosi’, su Twitter, la presidente del Consiglio. “Avanti verso le sfide future che ci accomunano”, aggiunge Giorgia Meloni nel tweet accompagnato da una foto sorridente con l’ospite.

Elon Musk “lo abbiamo incontrato la premier Meloni e io. E’ un grande imprenditore americano”, quindi “è sempre importante sapere come la pensa su alcune grandi questioni”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo a una domanda nel corso della conferenza stampa seguita alla riunione del Consiglio dei ministri. “Per quanto mi riguarda – ha aggiunto Tajani – ho parlato di cybersecurity, di automotive, di politica internazionale, per capire anche le sue idee di politica industriale nei diversi Paesi. Abbiamo parlato di Twitter e della libertà di informazione, delle limitazioni che ci sono in alcuni Paesi del mondo, e quindi della libertà di stampa e, visto che ho fatto anche il Commissario Ue all’Industria e ai Trasporti, gli ho detto che l’Italia è un ottimo posto dove fare investimenti”, ha concluso Tajani.

Con Nicola Porro,a cui ha rilasciato un’intervista, Musk è salito sulla terrazza dell’Hotel Bernini Bristol dalla quale è possibile vedere i tetti di Roma. “Sono davvero preoccupato”, ha detto Musk parlando del tema dell’intelligenza artificiale e del fatto che non sia controllata da un’authority. Il proprietario di Twitter si è mosso per le vie del centro di Roma a bordo di una Tesla bianca.

Condividi la news Facebook

Twitter

E-mail

WhatsApp

Telegram