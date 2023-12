MELONI, PROSSIMO ANNO ANCORA PIÙ DIFFICILE, CI ATTENDE GRANDE LAVORO

‘Voglio ringraziare ogni dipendente, ogni funzionario, ogni ufficio. Davvero avete fatto, abbiamo fatto credo nella difficoltà un lavoro straordinario questo anno, e ce ne aspetta un altro forse ancora più difficile’. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento a palazzo Chigi per gli auguri di buon Natale ai dipendenti. ‘Voglio augurarvi di poter riposare – ha quindi concluso la premier – perché davvero ci aspetta un altro anno di grande lavoro. Vi ringrazio di cuore per ogni singola ora, per ogni singolo minuto che avete passato a lavorare, non per me ma per l’Italia, perché noi siamo tutti solo funzionari dell’Italia. Grazie davvero e buon Santo Natale a tutti’.

‘Anche se formalmente stiamomente insieme tutti i giorni, non abbiamo sempre l’occasione di stare semplicemente insieme da persone che condivido un lavoro molto difficile e molto importante. Mi dispiace perché è stata una settimana in cui il fisico mi ha forzatamente messo a riposo, ma come vedete sto molto meglio quindi confido di rimettermi al lavoro spero già da domani. Non riuscirò ad andare in Libano come avrei voluto perché mi viene sconsigliato di fare un viaggio di 24 ore, ma ci sarò per l’augurio anche ai nostri militari impegnati nelle missioni di pace’.

‘Mi piacerebbe che voi pensaste con orgoglio, come capita di fare a me delle volte, magari a quei quasi 500milaitaliani che in questo anno hanno trovato un posto di lavoro e che magari per questo vivranno un Natale più sereno; agli italiani che hanno visto magari aumentare la busta paga e forse potranno permettersi qualcosa di più; alle aziende che sono tornate a investire; alle mamme che a Caivano possono tornare a portare i loro bambini a giocare al parco, una cosa che per tanti altri italiani sarebbe normale e che non lo sarebbe stato per quei cittadini se noi non avevamo fatto il lavoro che abbiamo fatto; a chi magari in questo anno ha deciso di mettere al mondo un bambino perché oggi vede istituzioni che sono più attenti al tema della famiglia. Io potrei fare tanti altri esempi ma quello che voglio dire è che ogni singola storia, ognuna di queste storie, è il risultato del nostro lavoro, è il risultato del vostro lavoro perché quando si parla di governo, quando si parla di politica si parla sempre di numeri ma noi non ci occupiamo di numeri, noi ci occupiamo della vita delle persone, delle loro speranze, delle loro opportunità, delle loro possibilità’. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento a palazzo Chigi per gli auguri di buon Natale ai dipendenti. ‘Noi possiamo cambiare la vita delle persone ed è la ragione per la quale il lavoro che facciamo merita alla fine tutti i sacrifici del mondo. Allora io voglio dire davvero grazie a tutti, voglio dirvi che sono fiera di voi, del lavoro fate e che farò sempre del mio meglio così che anche voi possiate essere fieri di me’, ha aggiunto la premier.

