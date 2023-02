MELONI, SU MIGRANTI E FONDI PASSI AVANTI

‘NESSUN GELO CON PARIGI, MA MACRON HA SBAGLIATO’

‘Il tema non è il gelo con Macron, ma che l’Italia è una nazione abbastanza centrale in Ue da dover dire quando su qualcosa non è d’accordo’. Così Giorgia Meloni in conferenza stampa sui rapporti con il presidente francese dopo il minivertice a tre all’Eliseo con Scholz e Zelensky, iniziativa definita dalla premier italiana ‘politicamente sbagliata’. Sul fronte europeo si dice ‘estremamente soddisfatta’, annuncia le novità. A partire dall’Ucraina, con la conferma dell’invio dell’Italia con la Francia del sistema Samp-T a Kiev, e il cambio di approccio sui migranti con la consapevolezza, ‘messa nero su bianco’ nel documento finale, che ‘l’immigrazione è un problema dell’Ue e ha bisogno di una risposta dell’Ue’, ha detto la premier.

E’ importante avere un piano della Commissione europea sulla rotta del Mediterraneo centrale: cambia molto l’approccio. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles. “Siamo partiti dalla concretezza. Abbiamo fatto si’ che la Commissione europea elaborasse un piano d’azione, dopodiche’ abbiamo scritto nelle conclusioni che tale piano venga attuato e messo in moto”, ha detto Meloni.

Tutte le discussioni in corso a livello europeo rischiano di non essere efficaci se non si considera il tema della riforma del Patto di stabilita’ e crescita. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles. “Vogliamo avere un patto che sia piu’ di crescita, che di stabilita’. Cio’ significa che si deve tenere in considerazione il differente impatto che hanno gli investimenti rispetto alla spesa corrente”, ha detto Meloni. “La flessibilita’ dei fondi europei nel dibattito sulla governance e’ figlia di questo ragionamento. C’e’ un’interlocuzione che e’ iniziata, la base e’ discreta ma chiaramente il nodo della questione e’ li’: o si riesce a capire l’importanza degli investimenti delle risorse messe in campo dall’Ue e quanto sia importante poter spendere quelle risorse, o non si puo’ avere la stabilita’”, ha detto Meloni.

Ci sono nazioni europee che sono chiuse rispetto al fondo sovrano europeo: si tratta di cercare soluzioni condivise. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles. “L’allentamento sugli aiuti di Stato, la flessibilita’ dei fondi esistenti: cio’ produce un equilibrio? E’ una verifica che va fatta a breve. Se non sara’ sufficiente inevitabilmente si andra’ verso un fondo sovrano”, ha detto Meloni. “Non conviene a nessuno indebolire l’economia europea”, ha detto.

“Quello che e’ giusto e quello che era importante della giornata di ieri era la foto dei Ventisette Paesi europei con Volodymyr Zelensky. Perche’ e’ il messaggio piu’ forte che puoi dare. Anticipare quella compattezza con una riunione che privilegiando, e questo lo posso capire, le opinioni pubbliche interne di alcuni rischiava di indebolire l’opinione pubblica complessiva rispetto a questa materia, secondo me era politicamente sbagliato”, dice Giorgia Meloni nella conferenza stampa a Bruxelles. “Quindi vi prego, usciamo dal tema ‘c’eravate o non c’eravate’ nella fotografia. A me non interessa essere nella fotografia di una cosa che non condivido, non l’ho condiviso, ritengono di doverlo dire. Ma non vuol dire che si crei del gelo”, ha evidenziato. “Anche questo rapporto con il presidente francese, delle volte lavoriamo insieme, delle volte siamo meno d’accordo. Ma sono rapporti politici. Mi pare che vengano raccontati come se stessimo alle medie, come se fosse un problema personale”, ha aggiunto. “Io credo che non andasse in nessun modo indebolita la forza dell’immagine di ieri, lo penso e l’ho detto. E questo ha prodotto un isolamento per l’Italia? Vi segnalo: a Parigi c’erano due presidenti europei e non ce n’erano altri 25. Non credo che il tema sia l’Italia si isola perche’ dice che non e’ d’accordo. Credo che, sono una persona franca e ho sempre detto le cose come le penso, questo non compromette i miei rapporti ma devo segnalare quando una cosa secondo me, come gli altri segnalano a noi quando non sono d’accordo e mi pare che in Italia siano tutti contenti, allora come siamo sempre ad ascoltare cosa dicono di noi all’estero, vi segnalo che secondo me e’ importante anche fare ascoltare la voce italiana all’estero perche’ non siamo da meno”.

Per quanto riguarda le questioni militari, la Meloni ha dichiarato che “nei prossimi giorni saremo pronti con il Samp/T”, il sistema missilistico terra-aria sviluppato dal consorzio europeo Eurosam formato da MBDA Italia, MBDA Francia e Thales. Rimane aperta la questione della sua visita a Kiev, sulla quale ha affermato che “stiamo lavorando per capire come organizzarla”. “Abbiamo parlato delle necessità dell’Ucraina, non solo la questione militare ma anche quella civile – ha aggiunto in riferimento all’incontro con Zelensky – ricordo che l’Italia è stata protagonista di recente nell’affrontare i bisogni sui generatori di elettricità e i bombardamenti sulle infrastrutture strategiche”.

“Io avrei preferito che Zelensky fosse stato presente a Sanremo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa aggiungendo di aver “apprezzato” la scelta del presidente ucraino di inviare poi la lettera. “Mi dispiace più che altro che si sia creata una polemica: non è mai facile far entrare la politica in una manifestazione come Sanremo, anche se poi ci entra sempre”, ha detto. “Credo che fosse comunque importante una sua presenza”.

