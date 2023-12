MES. GIORGETTI, DIMISSIONI? CONSIGLI OPPOSIZIONI UTILI MA DECIDO IO

La richiesta di dimissioni dopo la bocciatura del Mes? ‘I consigli dell’opposizione sono sempre utili però permettetemi che poi decido io’. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti parlando con i cronisti dopo il voto al Senato sulla manovra.

‘Il ministro dell’Economia e delle Finanze – dice Giorgetti – aveva interesse che il Mes fosse approvato per motivi economico finanziari ma per come si è sviluppato il dibattito negli ultimi giorni con giurì d’onore e queste cose qui non mi pare ci fosse aria, mi è sembrato non ci fosse aria ma per motivazioni non soltanto economiche’. ‘Quando lo leggerete tutti bene scoprirete che è molto meglio di quello che sembra’, dice il ministro dell’Economia dopo il voto al Senato sulla manovra, a proposito del Patto di Stabilità.

Sul Mes ‘la posizione di Forza Italia è diversa da quella della Lega e di Fratelli d’Italia ma il governo non si basa sulla riforma del Mes’. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nel corso di una visita in Albania. ‘Il voto di ieri in Parlamento non ha niente a che vedere con la solidità del governo o la coesione della maggioranza’, ha detto. ‘La sinistra, pur nelle sue divisioni e nelle sue contraddizioni, sta usando il Mes come una questione di interesse nazionale’, ha aggiunto il ministro degli Esteri. «Non ho sentito una parola sull’Unione bancaria e sull’armonizzazione fiscale – ha aggiunto – se vogliamo una politica macroeconomica europea dobbiamo avere un pacchetto complessivo. E’ questa la sfida che lanciato alla sinistra’.

