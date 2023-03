MIGRANTI: MELONI, ‘CDM A CUTRO SEGNALE SIMBOLICO E CONCRETO’

Celebrando il Consiglio dei ministri a Cutro “volevamo dare un segnale simbolico e concreto allo stesso tempo. E’ la prima volta che un Cdm si svolge sul luogo in cui si è consumata una tragedia legata al tema migratorio”. Così la premier Giorgia Meloni durante la conferenza stampa a Cutro. “La presenza dell’intero Cdm a Cutro è un modo per ribadire quanto questo governo sia attento e concentrato su questo dossier”, ha rimarcato la presidente del Consiglio.

Il Consiglio dei ministri, riunito a Cutro, ha approvato il decreto legge sui flussi regolari e sul contrasto ai trafficanti. “Abbiamo licenziato un decerto legge che affronta questa materia e lo abbiamo fatto per ribadire che siamo determinati a sconfigere la tratta di esseri umani responsabile di questa tragedia, la nostra risposta a ciò che è accaduto è una politica di maggiore fermezza”, ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Chi se la prende con il governo non spende una parola sui trafficanti che si sono fatti pagare novemila euro per mettere i migranti su questa barca e che alla prima difficolta’ e’ andata in pezzi”, ha rimarcato Meloni. E ha aggiunto: “La nostra e’ una politica di maggiore fermezza sul tema” dei migranti. Faremo tutto quello che va fatto per fermare questi criminali” che organizzano la tratta di essere umani.

Condividi la news Facebook

Twitter

E-mail

WhatsApp

Telegram