NUOVI PARAMETRI PER LE MISURE ANTI COVID

Governo e Regioni trattano sui nuovi parametri per le misure di contenimento del Covid. L’esecutivo punta ad abbassare le soglie di occupazione di terapie intensive e reparti ordinari rispetto a quelle indicate dai governatori tra il 10 e 15%. Domani l’incontro, poi il Cdm anche per il Green Pass. Verso la proroga dello stato d’emergenza che scade il 31 luglio. Boom di contagi a Roma dopo le feste per gli Europei, nel Lazio variante Delta a oltre il 60%. I presidi per l’obbligo vaccinale a scuola, ipotesi di inserire il Green pass in caso di focolai. Sul certificato vaccinale per il lavoro proposto da Confindustria, intanto, monta la protesta dei sindacati.

Balzo dei casi di Covid in Europa per la variante Delta. Sono 21mila i nuovi contagi in un giorno in Francia con un aumento dei ricoveri e diverse centinaia di persone vulnerabili. ‘Il 96% dei nuovi infetti non e’ vaccinato’, avverte il premier Castex. In Gran Bretagna i nuovi positivi sono 44mila in 24 ore e i morti sono aumentati del 60% in una settimana. In Italia i casi sono oggi 4.259 e 21 i morti, il tasso di positivita’ sale all’1,8%. Diminuiscono di 7 unita’ le terapie intensive, stabili i ricoveri.

“Quarta ondata? Quello che è successo in Inghilterra, secondo me, è un’anticipazione di quello che succederà in Italia: considerando che il tasso di protezione della popolazione italiana è più basso di quello inglese non è che ci vuole un’arte divinatoria per capire quello che succederà in Italia. Sta scritto nel grafico dell’Inghilterra che, nel giro di 40 giorni, sono passati da mille casi a 50mila al giorno”. Così Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova, ad Agorà su Rai3 ricordando che “se i casi aumentano ancora in Inghilterra avranno 100 morti al mondo: non c’è malattia al mondo che causa così tanti morti”.

“Il Green pass è uno strumento che facilita la vita delle persone e le attività ricreative, ma dire che è uno strumento che blocca il virus direi di no: ci vogliono ben altre cose per bloccare la trasmissione, un sistema di tracciamento degno di questo nome, bisogna potenziare la capacità di fare tamponi e inserirla in una politica di tracciamento nazionale”. Così Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova, ad Agorà su Rai3.”Bisogna poi capire che la diminuzione della circolazione è fondamentale per impedire di ritrovarci a ottobre-novembre con la stessa situazione dell’altro anno”, ha aggiunto.

