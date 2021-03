TOSCANA, VENETO E VALLE D’AOSTA ROSSE, LAZIO ARANCIONE. BRUSAFERRO, LA CURVA RALLENTA

LE SCUOLE FINO ALLA PRIMA MEDIA RIAPRONO DOPO PASQUA. VIA LIBERA DELL’EMA ALL’IMPIANTO ASTRAZENECA IN OLANDA. VACCINATO MENO DI UN QUARTO DEGLI OVER 80

Da martedi’ il Lazio torna arancione, mentre Toscana, Valle d’Aosta e Veneto diventano rosse. Niente zone gialle: fino al 30 aprile saranno confermate le misure che prevedono solo zone arancioni e rosse. 23.987 i positivi in Italia nelle ultime 24 ore, con 354.952 test. 457 le vittime. Il tasso di positivita’ resta al 6,8%.”C’e’ un rallentamento della crescita della curva epidemica in Italia e oggi vediamo i primi segnali di stabilizzazione con decremento dei casi”. Il Presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, osserva un “miglioramento complessivo del rischio, sebbene complessivamente ancora alto”. In 13 Regioni Rt sopra 1. RT nazionale in calo, a 1,08. Tasso di incidenza sceso sotto i 250.

“Le scuole riaprono fino alla prima media”, in zona rossa dopo Pasqua. Lo annuncia il premier Mario Draghi in conferenza stampa. “Le scelte dei governatori dovranno essere riconsiderate alla luce dell’affermazione del governo che la scuola in presenza e’ obiettivo primario della politica del governo”. Bianchi, scuola e’ priorita’, affermato suo valore sociale. Sugli operatori sanitari non vaccinati, Draghi annuncia che “il governo intende intervenire: non va bene che siano a contatto con malati”. Il provvedimento non riguarderebbe tutto il personale sanitario ma solo chi lavora a contatto con i pazienti. Cambio di mansioni per chi continua a rifiutare il vaccino. Rezza, pochi i sanitari non vaccinati ma e’ diritto-dovere.

Via libera dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) al sito olandese di Halix per AstraZeneca e quello tedesco di Marburgo per BioNTech-Pfizer. Von der Leyen, bene ok Ema, aumentare produzione. “Abbiamo gli strumenti e faremo in modo che tutte le dosi” di AstraZeneca “rimangano in Europa fino a quando la societa’ non onorera’ i suoi impegni”, ha detto il commissario Ue Thierry Breton. Il ministro della Salute Roberto Speranza punta sul vaccino Reithera: “Siamo fiduciosi che a partire dall’autunno possa essere a disposizione”.

Sono 983.320 gli over 80 vaccinati in Italia, il 23,52% del totale, mentre la percentuale tra coloro nella fascia 70-79 anni crolla all’1,62%. Sempre di piu’ di quella del personale scolastico, che e’ allo 0,87%. I dati del governo aggiornati ad oggi confermano i ritardi nelle somministrazioni del siero anti Covid alle categorie prioritarie indicate dal piano nazionale. Va meglio, invece, per le altre 2 categorie prioritarie, personale sanitario e ospiti delle Rsa: sono stati vaccinati con entrambe le dosi rispettivamente il 74,87% e il 69,65%.

Presentano gli anticorpi contro il Covid 19 due bambine nate all’ospedale di Padova da due madri, entrambe medici, che avevano gia’ ricevuto l’immunizzazione durante la gravidanza. “Le due bimbe – dice il responsabile dell’e’quipe di Medicina Prenatale dell’Ulss 6 – sono le prime in Italia nelle quali sono stati isolati gli anticorpi su sangue neonatale alla nascita”.

