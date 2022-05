UCRAINA. BIDEN E DRAGHI, CONTINUO IMPEGNO A PERSEGUIRE LA PACE

“Nel loro incontro nello studio Ovale Joe Biden e il premier Mario Draghi hanno sottolineato il loro impegno a perseguire la pace sostenendo l’Ucraina e imponendo costi alla Russia”: lo si legge nella sintesi del colloquio diffuso dalla Casa Bianca, dove per la prima volta dopo tanto tempo il presidente americano usa la parola “pace”, su cui ha insistito il capo del governo italiano.

Il presidente del Consiglio Mario Draghi e il presidente americano Joe Biden “hanno discusso dei recenti sviluppi della guerra non provocata e ingiustificata della Russia in Ucraina. Hanno sottolineato il loro continuo impegno nel perseguire la pace sostenendo l’Ucraina e imponendo costi alla Russia”. E’ quanto si afferma in una dichiarazione congiunta. Joe Biden e il premier Mario Draghi, nel loro incontro nello studio Ovale, “si sono impegnati a lavorare insieme sulle crisi globali, dal Covid-19 al cambiamento climatico, come pure a continuare la loro cooperazione sulle sfide comuni di politica estera, compresa la Cina e la Libia”: lo si legge nella sintesi del colloquio diffuso dalla Casa Bianca, secondo cui i due leader “non vedono l’ora di avere ulteriori discussioni ai summit G7 e Nato in giugno”. Nel bilaterale alla Casa Bianca il Presidente statunitense Joe Biden e il premier Mario Draghi, “hanno discusso misure volte a rafforzare la sicurezza alimentare e a rimodellare i mercati energetici globali” “di fronte alle sfide economiche globali create dalle azioni russe”. Lo si apprende dalla nota congiunta diffusa da Washington e Palazzo Chigi dopo l’incontro.

