UE, CONTE DA MERKEL: FACCIA A FACCIA SUL RECOVERY FUND

‘TROVARE SOLUZIONI, NON ILLUSIONI’ FACCIA A FACCIA SUL RECOVERY FUND, ‘RAGGIUNGEREMO L’ACCORDO’

Al centro del confronto tra il premier Conte e la cancelliera tedesca Angela Merkel il Recovery Fund e la trattativa in Ue. “Credo che troveremo un accordo ma potrebbe servire un altro incontro” entro fine luglio, dice la cancelliera tedesca. Il premier ha chiesto una “reazione coordinata” dell’Europa, che “offra soluzioni e non illusioni”.

L’obiettivo e’ una riposta “forte” e in tempi brevi dell’Europa alla crisi post coronavirus, anche se le strade per raggiungerlo sembrano ancora distanti. In un’ora di colloquio nel castello di Meseberg, il premier Giuseppe Conte e la cancelliera tedesca Angela Merkel si sono trovati in sintonia sulla necessita’ di non ridimensionare il Recovery Fund, ma non sono riusciti a sciogliere uno dei nodi piu’ difficili, quello delle condizionalita’.Nessun passo indietro dei due. Introdurre condizionalita’ impraticabili per l’utilizzo delle risorse del Next Generation Eu, ha detto Conte, “sarebbe una follia” perche’ comprometterebbe “l’efficacia” del progetto e “ostacolerebbe la ripresa europea”. Al centro del dibattito c’e’ la proposta del presidente del Consiglio Ue Charles Michel che da’ ai 27, a maggioranza qualificata, l’ultima parola sulla valutazione della Commissione europea per gli stanziamenti. Una “buona soluzione”, per Angela Merkel, che punta a non intaccare la quota del fondo,

– “Noi non cediamo su nulla. Se poi c’e’ qualche dettaglio, qualche limatura tecnica”, dice il premier Conte in un colloquio con La Stampa, di ritorno dalla cena con Angela Merkel. Nel colloquio precisa anche che “In generale, pero’ dobbiamo impedire che qualche Paese concepisca questi strumenti non nella loro prospettiva globale”, per aggiungere: “Come ho detto a Merkel non vorrei ritrovarmi a discutere di qualche miliardo in piu’ o in meno, perdendo di vista la visione d’insieme, politica e storica” dell’Unione. Secondo il premier italiano e’ poi necessario “uscire dalla logica di una negoziazione a 27, e sarebbe sbagliato anche separare il tavolo del negoziato sul fondo Next generation Ue da quello sul bilancio pluriennale”, per poi aggiungere questo concetto: “So di essere un po’ retorico quando dico che la storia e’ dalla nostra parte, ma mi fa sorridere quando qualcuno dice che l’Italia e’ isolata. Allora dovremmo dire che ci sono 23 Paesi su 27 membri dell’Unione isolati rispetto agli altri quattro. Per favore, non sfidiamo l’assurdo. Se ci riduciamo a ricercare un accordo tra tutti i 27 finiremo per avere perso tempo con un compromesso al ribasso, facendo una figuraccia”.

E sebbene “sarebbe indelicato chiedere piu’ coraggio alla Merkel”, tuttavia Conte specifica: “Qui si parla di un accordo che trova il favore della stragrande maggioranza dei Paesi e di tutte le istituzioni europee, del Parlamento, della Commissione, della Bce”, cosicche’ trova inaccettabile che “l’ultimo 30 per cento dei finanziamenti sia legato alla crescita del Pil. Questo aspetto introduce una contraddizione intrinseca. Perche’ se io presento un piano di riforme strutturali di investimento, ho bisogno di sapere se e’ finanziato o meno. Altrimenti si verrebbe a creare un forte elemento di incertezza”, spiega il premier.

